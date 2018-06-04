Фрагменти автентичних борщівських сорочок представили у Тернополі

Презентація відбулась в Тернополі в Українському Домі “Перемога” у рамках Всеукраїнського вишивального проекту”Відродження борщівської сорочки”.

22 полотен автентичних борщівських сорочок відтворили 24 українські майстрині. Розмір кожного полотна – 30х40 см. Це фрагменти жіночих і чоловічих сорочок, в яких використані техніки колодки, кафасор, битим, ланцюжковий шов, верхоплут. Автор проекту -Майя Юркевич, схеми впорядкувала – Вікторія Кривоніс.

За основу взяли схеми деталей із книги Людмили та Олексія Покусінських “Борщівська народна сорочка”.

– Це визначна культурна подія для нашого міста, та й держави вцілому, – зазначила Майя, – адже це чудова нагода для однодумців зібратися разом задля поширення і відродження давніх технік української вишивки. Ідея зародилась у мене пів року тому перед Всеукраїнською конференцією “Верхоплут”, яка відбулась в Тернополі. Я розуміла, що відшити повністю сорочки нам не вдасться, тому виник задум створити фрагменти сорочок борщівськими швами, вовняними чи бавовняними нитками.

– Цей захід – чудова нагода поспілкуватися з багатьма майстринями, які завітали у Тернопіль з різних куточків України, -зазначила тернопільська майстриня Лариса Овчарук, – а нагадуватиме про цю зустріч майстриням календар на 2019 рік “Борщівська сорочка”- авторська колекція Віри Матковської Придбати календар можна на нашому сайті та у книгарні “Ярослав Мудрий” https://pp-books.com.ua/kalendar-2019-borshchivska-sorochka

У рамках урочистої частини дійства відбулось представлення проекту та учасниць, перформанс від колективу модельного агенства “Katrin models management” та музично- танцювальні номери.

Окрім того, представлені були автентичні борщівські сорочки кін. 19 – поч. 20 ст. з етногалереї “Спадок” родини Демкур.

Виставка відшитих полотен діятиме до 23 червня 2018 року.

Далі вишиті зразки “мандруватимуть” різними містами України, а згодом й за кордоном.

А всі охочі матимуть змогу безоплатно відвідувати майстер-класи та лекції з вишивки за участю майстринь давньої борщівської вишивки.

Наталія Назар

Фото Майя Юркевич