Тернопільські активісти дали останнє попередження владі

Тернополяни обурені, що у водну перлину міста зливають нечистоти. Небайдужі люди, рибалки, члени громадських організацій офіційно звернулися у міську раду Тернополя, Службу безпеки України, поліцію та прокуратуру з вимогою в найкоротші терміни зупинити забруднення Тернопільського ставу.

Тернопільска влада не дотримала даної нею обіцянки почати на початку вересня, виявляти та блокувати місця незаконних врізок каналізацій, стічні стоки яких потрапляють у водну перлину Тернополя, – зазначають активісти. – Тернополяни, представники громади рибалок, ГО “Скеля”, зібрали підписи і зареєстрували в місьраді та СБУ звернення до голови Тернополя з вимогою до рішучих дій, щоб зупинити отруєння ставу. Надіємося, що тернопільська міська рада, в найкоротші терміни зупинить злив нечистот в наш став і громаді не буде потрібно вдаватись до радикальних дій.

На підтримку звернення зібрали 196 підписів. Його ініціатори заявляють, якщо влада не відреагує до 20 вересня, то вони самотужки перекриють місця, де нечиститоти потрапляють у Тернопільський став.

Вимоги, які зазначені у зверненні тернополян до влади і правоохоронці:

Негайно припинити злочинні дії із скидання нечистот до ставу на фекальній станції;

Опломбувати канал (трубу) скидання нечистот у дощову каналізацію;

Аварійні скиди здійснювати виключно за присутності представників екологічної інспекції;

Кошти, сплачені у якості штрафів за аварійні скиди, акумулювати на спеціальному рахунку та використовувати виключно на проведення заходів із покращення екологічної ситуації на Ставі і відтворення рибних ресурсів.