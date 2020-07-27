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Новини Тернополя 

На Тернопільському ставі курсує новий теплохід

Irena 0 Views Прокоментуй!

З 25 липня тернополяни та гості міста можуть здійснювати прогулянки Тернопільським ставом на новому теплоході «Сигма».

Як розповідає капітан теплоходу Віталій Стасюк, судно було придбане у м. Запоріжжя. Одночасно  на теплоході може перебувати близько 50 пасажирів: 15 – на верхній палубі, 35  – на нижній. Вартість поїздки складає 25 грн. за 30 хв. подорожі по Тернопільському озері та  50 грн. – за годину поїдки в сторону с. Пронятин. Теплохід при годинній подорожі буде проходити під мостом, що розташований в напрямку с. Пронятин.

«В листопаді 2019р. був придбаний теплохід «Сигма». Протягом зимово–весняного періоду тривали підготовчі роботи, а вже 29 червня відбувся перший технічний рейс.  Даний теплохід є трансформером, оскільки поручні на верхній палубі складаються, що дає змогу легко пройти судну під мостом, а пасажири, з метою безпеки, у цей час повинні будуть спуститися на нижню палубу», – розповідає начальник відділу транспортних мереж Антон Марчевський.

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