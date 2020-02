Науковець Тернопільського університету Оксана Шевчук отримала грант

Науковець ТНМУ отримала грант на участь у навчальному курсі «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним співробітництвом 2020-2021»

Керівник наукового відділу, доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Оксана Шевчук братиме участь у навчальному курсі «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним співробітництвом 2020-2021» (Management of Internationalization and German-Ukrainian Academic Cooperation 2020-2021). Німецька служба академічного обміну (DAAD) дуже ретельно відбирала учасників програми. За підсумками конкурсу можливість брати участь у навчальному курсі отримало лише 18 осіб з усіх закладів вищої освіти України.

Ці навчання відбуватимуться у рамках програми Німецької служби академічного обміну (DAAD) «Support for the internationalisation of Ukrainian higher education institutions – continuing education programmes for administrators at Ukrainian higher education institutions in education and academic management (2019–2021)». Оксана Олегівна стала одним з переможців конкурсу на участь у цьому навчальному курсі. Загалом програма спрямована на зміцнення та розширення німецько-української академічної співпраці.

Основна мета 18-місячного навчального курсу – кваліфікувати персонал українських університетів. Програма розроблена для того, щоб надати учасникам глибокі знання про різні аспекти інтернаціоналізації та дати їм змогу керувати відповідними процесами та завданнями, а також сприяти інтернаціоналізації їх університетів. Учасники дізнаються про концепції та стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в різних країнах. Вони дізнаються, як впоратися з усіма аспектами академічної мобільності та науково-дослідної співпраці, а також як розробити та впровадити відповідну стратегію інтернаціоналізації. Програма дає змогу ознайомитися з наявними інструментами фінансування міжнародної співпраці з візитами до Фонду Volkswagen, Фонду Олександра фон Гумбольдта, HRK, DAAD, DFG, а також короткими стажуваннями у вибраних установах.

Набутий міжнародний адміністративний потенціал та відповідні професійні навички дадуть можливість учасникам користуватися мережами та реалізовувати кооперативні транскордонні проекти, які мають взаємний інтерес. Це сприятиме встановленню стійких інституційних контактів та мереж.

Навчальний курс включає у себе 5 навчальних модулів:

1. Модуль: Основні знання про інтернаціоналізацію (Module: Background Knowledge of Internationalisation).

2. Модуль: Компетенції з управління інтернаціоналізацією (Module: Competencies on Management of Internationalisation).

3. Модуль: базові навички з інтеркультуральної компетенції та управління конфліктами (Module: Soft Skills).

4. Модуль: Навички управління (Module: Management Skills).

5. Модуль: Проект інтернаціоналізації (Module: Internationalisation Project).

Навчальний курс буде методично зосереджений на практичних аспектах інтернаціоналізації. Учасники ознайомляться з прикладами вдалої практики різних регіонів, а потім застосують отримані знання у повсякденній роботі у своїх університетах. Кожен учасник буде розробляти та працювати над проектом інтернаціоналізації у своєму виші.

Партнери проекту: Національний університет імені Т.Шевченка, German-Ukrainian Academic Society e.V. (Українсько-німецьке академічне товариство, голова – професор Ольга Гаращук), Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V. / Science Management Network за фінансової підтримки DAAD.

