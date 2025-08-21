Укрзалізниця запускає прямий потяг Чортків – Кропивницький

З 3 вересня Укрзалізниця запускає новий прямий потяг, який з’єднає Чортків з Кропивницьким. Потяг №257/258 курсуватиме замість потяга №57/58, що раніше сполучав Київ та Ясіня.

🚆 Потяг вирушатиме з Чорткова о 21:41 і прибуватиме до Кропивницького о 13:05. У зворотному напрямку виїзд з Кропивницького буде о 14:38, прибуття до Чорткова — о 6:06.

📝 Потяг курсуватиме тричі на тиждень: щосереди, щосуботи та щонеділі.

📌 Маршрут потяга пролягатиме через Київ, а також передбачає зупинки в таких містах, як Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Козятин, Корсунь, Миронівка та Знам’янка.

🚆 Квитки на новий потяг можна придбати через застосунок Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.

Цей новий маршрут стане зручним транспортним зв’язком для жителів Чорткова, які матимуть змогу зручно дістатися до Кропивницького та інших важливих міст на шляху.