У Тернополі посперечалися дві жінки, а до лікарні потрапила дитина

До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її 15-річному сину було завдано тілесних ушкоджень невідомою особою.

Зі слів заявниці, інцидент стався на проспекті Степана Бандери в Тернополі, де невідома жінка спочатку вступила у словесну суперечку з матір’ю підлітка. У ході конфлікту жінка почала агресивно поводитись і шарпати сина заявниці, що призвело до нанесення йому тілесних ушкоджень.

Поліцейські оперативно відреагували на виклик та почали встановлювати свідків і очевидців події для збору додаткової інформації. Неповнолітнього було направлено на судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості отриманих травм.

У зв’язку з інцидентом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за умисне легке тілесне ушкодження. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На даний момент поліція проводить розслідування та встановлює всі обставини події. Після з’ясування обставин буде надано остаточну правову кваліфікацію інциденту.