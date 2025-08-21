15:29 | 21.08.2025
7 пожеж та небезпечні гнізда: рятувальники Тернопільщини підбили підсумки доби

Минулої доби рятувальники Тернопільщини активно працювали над ліквідацією пожеж, зокрема виявили та усунули кілька небезпечних ситуацій на території області.

Зокрема, було ліквідовано 7 пожеж, що виникли на різних об’єктах. Горіло сміття, суха трава, післяжнивні залишки, легковий автомобіль та господарська будівля. В результаті професійних дій рятувальників, вдалося врятувати 2 будівлі від повного знищення.

Також важливим результатом діяльності рятувальників стало знешкодження артснаряда часів ІІ світової війни, який був виявлений у селі Лозова. Піротехніки вжили необхідних заходів для забезпечення безпеки та знешкодження вибухонебезпечного предмета.

Окрім цього, рятувальники вилучили небезпечні гнізда шершнів та ос у Чорткові та Миролюбівці, запобігши можливим травмам і небезпечним ситуаціям для місцевих жителів.

Нагадуємо громадянам про важливі правила безпеки:

  • Не паліть сухостій та сміття.

  • Будьте обережні під час відпочинку на природі.

  • У разі виявлення вибухонебезпечних предметів одразу телефонуйте за номером 101.

Завдяки оперативній роботі рятувальних служб Тернопільщини вдалося запобігти можливим катастрофам та зберегти життя і здоров’я людей.

