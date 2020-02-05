Справа Кулака: адвокат хоче бачити скельця з біологічним матеріалом тіла вбитої дитини

4 лютого завершилося судове засідання за позовом тернополянина Володимира Кулака щодо смерті 12-річного сина. Прокурор завершив оголошувати письмові докази (документи) та речові докази. Але не обійшлося без неприємностей.

Адвокат лікарки-інфекціоністки Любов Пигель затребувала привезти скельця з біологічним матеріалом вбитої дитини. До слова, саме ця лікарка змінила у висновку слова “НАДМІРНО ВИРАЖЕНИЙ МЕТЕОРИЗМ КИШКІВНИКА!!!” на “ПОМІРНО і здоровий”.

Вона як жінка, як мама, вирішила зробити для мене зустріч з сином. Прокурор на її вимогу наступного разу, має привезти скельця з біологічним матеріалом мого сина Романа.

Бо вона їх хоче бачити. “Експерт”. Дякую пані Пигель за старання ще раз вчинити мені боляче. Ви ще раз показали свою суть. Але попри біль і сльози думаю мені буде приємно, – каже Володимир Кулак.

Адже вже майже як 32 місяці чоловік вийшов на справедливу боротьбу, щоб покарати лікарів, через яких загинув його син Роман.

Наступне засідання відбудеться 24 лютого, під час якого перейдуть до допиту свідків.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки.

Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня 2017 року, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті став заворот тонкого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева. Основний висновок надала комісійна судово-медична експертиза в кінці 2018 року і 28 грудня на основі її висновків слідчим поліції була вручена підозра двом лікарям з Жидачівської ЦРЛ.