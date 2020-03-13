Ніжні та сильні: які тернопільські жінки захищають Україну

Нещодавно відбулися урочистості з нагоди відзначення 8-го Березня для жінок- військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади. Захід такого формату проводився вперше за ініціативи командування Тернопільських артилеристів з метою консолідації жінок-військовослужбовців. Про жінок в армії, ставлення чоловіків та мотивацію читайте у матеріалі журналістів Номер один.

«Коли ти у формі, то поводишся по-іншому – стаєш жорсткішою, сильнішою, а коли знімаєш форму – ти мама, донька, ніжна жінка»

Є така професія – Батьківщину захищати, і роблять це не тільки чоловіки. З самого початку військових дій на сході України пліч-о-пліч із чоловіками воюють жінки. Вони також виконують бойові завдання, ризикуючи собою, перемагають свій страх і вірять у те, що в цій війні ми переможемо. Замість легеньких суконь у них «піксель», замість яскравої червоної помади – природній колір губ, їхній погляд одночасно ніжний та сильний. Замість офісної роботи вони віддали перевагу режимному об’єкту, де немає місця слабкості і фразі «не хочу, не буду». Ці жінки обрали зовсім інший шлях – захищати Україну. Кількість їх в українській армії невпинно зростає. За час АТО вони встигли продемонструвати силу, відвагу й чималий бойовий досвід. Тема «Жінка на війні» доволі дискусійна. Досі побутують стереотипи про те, що жінкам не місце на війні, що захищати країну та охороняти слабших – це завдання чоловіків. Про свою службу в армії нашим журналістам розповіла Ольга.

– Я родом із Хмельницького, у мене двоє діток. Була одружена, але з чоловіком давно не проживаю. До армії працювала офіціанткою та майстром манікюру. Мені в дитинстві тато завжди говорив: «Олю, йди служити», а він у мене військовий. А я в нього питала: «Тату, де я, а де армія?» Потім почалася війна, я побачила, що багато дівчат пішли в армію, і я вирішила спробувати. Тато дуже зрадів, навіть сльозу пустив. Мама, звісно, спочатку була проти, самі розумієте, мамине серце болить і вона хвилюється. Якщо говорити про ставлення діток до моєї роботи, то молодша ще нічого не розуміє, вона зараз проживає з бабусею у Хмельницькому. Старша донька переїхала зі мною до Тернополя, ходить тут у школу і дуже пишається тим, що я ношу форму, усім розповідає, що її мама служить у ЗСУ. До речі, образливих насмішок з боку чоловіків немає, можуть десь пожартувати трохи. Але розумієте, ми -жінки і ми в армії, а це означає, що ми сильні. Взагалі жінка таке створіння, яке сильніше за чоловіка морально і фізично. Часто можна почути, що жінки в армії через гроші, так от, у нас дійсно стабільна зарплата і є соціальний захист та гарантії, але в ЗСУ я йшла не заради грошей. До речі, я маю право відмовитися від перебування в зоні ОСС, так як є мамою двох малолітніх дітей, але ніколи цього не зроблю – хочу побачити все на власні очі. А взагалі мрію про те, щоби закінчилась війна і всі наші повернулися живими, без жертв, хочу поставити своїх діток на ноги, дати їм хорошу освіту. Знаю, що це питання цікавить багатьох, але на службі до нас чоловіки не залицяються. В армії я одна, а поза нею – інша. Тут я знайшла справжніх друзів, у нас дуже хороший і доброзичливий колектив. Коли одягнула свою форму вперше, то казала, що не зніму її до кінця контракту. Коли ти у формі, то поводишся по-іншому – стаєш жорсткішою, сильнішою, а коли знімаєш форму – ти мама, донька, ніжна жінка.

«Свято весни, краси та кохання»

Щороку 8 Березня в Україні породжує бурхливі дискусії: одні вимагають його скасувати, а інші святкують і радіють додатковому вихідному. Ідею відзначати 8 Березня подала німецька соціал-демократка Клара Цеткін, яка вимагала рівності жінок і чоловіків у політичних, економічних і соціальних правах. Цей день був започаткований як пролетарське феміністичне свято, яке мало назву Міжнародний день жінок-робітниць. Нині противники наголошують, що свято втратило свій сенс. З іншого боку, прихильники 8 Березня вважають, що його слід відзначати, оскільки це насамперед жіночий день, особливо для тих жінок, які пов’язали своє життя зі збройними силами.

У лавах ЗСУ служать близько 30 тисяч жінок, із них 902 – старші офіцери. Для порівняння: у 2008-2014 роках в армії служили близько 1800 жінок. 2018 року цей показник зріс до 25 тисяч, минулого року — до понад 27 тисяч. Станом на початок березня 2020 року майже 12 тисяч жінок отримали статус учасника бойових дій. Під час російсько-української війни на сході Україні 29 жінок було поранено, девятеро – загинули. У Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді служать близько 200 жінок. Саме для вшанування сильних та ніжних військовослужбовці провели «Свято весни, краси та кохання». Під такою назвою у клубі артилерійської військової частини А3215 пройшли урочисті заходи та святковий концерт. Жінок- військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку, батальйону 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України, квартирно-експлуатаційного відділу міста Тернополя вітали командири, представники влади області та міста, гості та запрошені. Берегиням дарували квіти, вручали грамоти, подяки, цінні подарунки та медалі. Гучними оплесками зустрічали фіналістів проєкту «Голос країни» – чоловічий вокальний квартет «АКОРД», який подарував присутнім посмішки та хороший настрій. Під час звернень зазначали про важливість присутності жінки у будь-яких справах, адже своєю мудрістю вони обминають гострі кути, терплячістю – зберігають спокій, любов’ю до сім’ї – будують світле майбутнє. За словами командира Тернопільських артилеристів, полковника Сергія Баранова, сьогодні на рівні з чоловіками вони виконують військовий обов’язок, підтримують та надихають тих, хто поряд. Це викликає ще більшу повагу, ще більше захоплення, тому що на тендітних жіночих плечах знаходиться без перебільшення цілий всесвіт.

– Вітаю присутніх жінок з 8 Березня. Бажаю жіночого щастя, кохання, успіхів. Хочу, аби ваші бажання збувалися, а в чоловіків були можливості для виконання ваших забаганок, – побажав командир 44-ої окремої артилерійської бригади Сергій Баранов.

– Дорогі жінки, які прийняли рішення і стали на захист української держави. Від облради та депутатського корпусу обласної ради вітаємо вас із цим прекрасним днем весни та краси. Хочу сказати, що жінка завжди була, є і буде символом любові, ніжності, турботи, відданості. Слова вдячності за те, що ви є поряд з чоловіками і надихаєте їх до нових звершень. Ви – кохані дружини, берегині роду, люблячі донечки і особливе значення має те, що ви взяли зброю до рук і встали на захист матері-України. Бажаю вам здоров’я, добра, злагоди, сімейного благополуччя, миру і слава українській жінці, яка стала до лав ЗСУ! – привітав присутніх голова ТОР Віктор Овчарук.

У Тернопільській артилерійській бригаді вітали жінок зі святом весни, краси та кохання

Вікторія Ушакова