Жителі Тернопільщини будуть отримувати SMS-сповіщення про нарахування за послугу з розподілу природного газу

З березня 2020 року “Тернопільгаз” впроваджує нову послугу своїм споживачам — SMS-інформування komunalka, де буде міститись інформація з даними про нарахування чи заборгованість за послугу з розподілу природного газу. У повідомленні буде передбачена можливість миттєвого переходу на сайт для проведення оплати в мережі Інтернет. Власники мобільних телефонів зможуть побачити свої нарахування у SMS, а ті, у кого смартфони – зможуть одразу скористатися функцією для проведення оплати. При здійсненні онлайн оплати споживач зможе заощадити кошти на оплаті комісії за послугу.

Цей сервіс суттєво полегшить оплату комунальних послуг для жителів сільських населених пунктів. У час, коли споживачі масово відмовляються від користування стаціонарними телефонами, є певний брак комунікації із надавачами послуг. Часто для того, щоб з’ясувати стан нарахувань, людям доводиться їхати до міста. Впровадивши SMS-інформування, буде налагоджено більш тісний діалог із споживачами, які будуть вчасно проінформовані про заборгованість за розподіл природного газу. Особливо тепер, коли українці схвильовані новою послугою – впровадженням оплати за розподіл газу і часто не знають куди звертатися та яку суму оплачувати, SMS – сповіщення зможе допомогти вирішити цю проблему та зменшити непорозуміння серед жителів.

Кожен споживач може повідомити Контакт центр “Тернопільгазу” свій номер телефону для отримання SMS – сповіщення про заборгованість за номерами телефонів:

(035) 2 519 904 – УКРТЕЛЕКОМ

(097) 0 519 904 – КИЇВСТАР

(095) 0 519 904 – VODAFONE

Послуга SMS-сповіщення впроваджена підприємством “Тернопільгаз” на постійній основі.

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