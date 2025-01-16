Нарешті «Нива» отримала можливість проводити домашні матчі на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі

Після тривалого очікування футбольний клуб «Нива» отримав можливість проводити домашні матчі на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі. 15 січня 2025 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив протокол електронного аукціону, що передбачає передачу в оренду майна комунальної власності. Відповідно до цього рішення, стадіон передано Тернопільському професійному футбольному клубу «Нива» в оренду на 15 років, що забезпечить стабільні умови для діяльності клубу та розвитку футболу в регіоні.



Раніше, у квітні 2021 року, через відсутність укладеного договору оренди, «Нива» була позбавлена можливості використовувати міський стадіон для тренувань та матчів.



Стадіон імені Романа Шухевича є важливим спортивним об’єктом Тернополя, який слугує не лише місцем проведення футбольних матчів, але й символом спортивної гордості міста. Передача стадіону в довгострокову оренду футбольному клубу «Нива» сприятиме розвитку місцевого спорту, залученню молоді до занять фізичною культурою та підвищенню іміджу Тернополя на всеукраїнському рівні.



Варто зазначити, що, незважаючи на передачу в оренду, стадіон залишається у власності громади. Це рішення підкреслює прагнення міської влади підтримувати спортивні ініціативи та забезпечувати належні умови для розвитку професійного футболу в Тернополі.

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