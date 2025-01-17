15 січня виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив важливе рішення щодо передачі в оренду спортивної споруди «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича» Тернопільському професійному футбольному клубу «Нива». Оренда укладена на 15 років із метою забезпечення діяльності футбольного клубу та розвитку його інфраструктури.



Цей крок дозволить міській громаді зекономити близько 2,5 мільйонів гривень щороку, які раніше витрачалися на утримання стадіону з місцевого бюджету. Натомість всі витрати на обслуговування, ремонт та модернізацію споруди візьме на себе орендар.



За умовами договору, футбольний клуб «Нива» зобов’язався протягом перших п’яти років інвестувати у стадіон щонайменше 100 мільйонів гривень. Кошти спрямують на оновлення футбольного поля, бігових доріжок та інших елементів інфраструктури. Планується створити сучасний спортивний комплекс, що відповідатиме вимогам проведення змагань різного рівня.



Особливо варто відзначити, що стадіон залишиться у власності громади, а його використання для проведення спортивних, культурних та інших заходів, організованих державними установами, буде безкоштовним за попереднім погодженням графіка.



Попри позитивні перспективи, ситуація з передачею стадіону викликає питання. Футбольний клуб «Нива», який є гордістю Тернополя та має багаторічну історію, тривалий час не міг отримати доступ до цього ключового спортивного об’єкта. Багато вболівальників і мешканців міста неодноразово обурювалися, чому влада не підтримувала клуб, змушуючи його проводити матчі на інших аренах.



Тепер, коли рішення ухвалено, це відкриває нову сторінку для тернопільського футболу. Місцева влада, футбольний клуб і громада мають об’єднати зусилля, щоб зробити стадіон сучасним і комфортним простором як для спортсменів, так і для глядачів.

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