Патрульні затримали водія, який може бути причетним до викрадення автомобіля

24 травня, близько 4-ї години ранку, патрульні помітили автомобіль ВАЗ 2101, який порушував ПДР.

Вони наказали водієві зупинитися, проте він проігнорував вимогу поліцейських, пришвидшив рух і почав тікати. Однак не впорався з керуванням та в’їхав в огорожу. Екіпаж заблокував автомобіль правопорушника, щоб унеможливити його подальший рух. Але він вийшов з транспортного засобу і почав втікати. Інспектори наздогнали та затримали його.

При перевірці документів з’ясувалось, що даний автомобіль вищевказаним громадянином було, ймовірно, викрадено з автостоянки на вулиці Галицькій. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

На винуватця патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), 122-2 КУпАП (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову згідно ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів).