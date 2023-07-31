Покарали тернополян, які пиячили в укритті

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності двох осіб, котрі влаштували застілля в укритті

Перевірку укриттів та бетонно-блокових споруд, призначених для перебування в них громадян під час повітряної тривоги, поліцейські проводять регулярно. Днями було задокументовано факт нецільового використання такої споруди, що розташована біля залізничного вокзалу.

У ході відпрацювання співробітники Тернопільського районного управління поліції виявили, що двоє осіб – жителів обласного центру – в мобільному укритті розпивали алкогольні напої. Обох порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 178 КУпАП – розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях.

Також поліцейські нагадують, що під час повітряної тривого укриття мають бути доступні, якщо ж вони закриті – повідомляйте на лінію 102. Отримавши таке повідомлення, оператор гарячої лінії зв’яжеться з відповідальною особою, яка закріплена за укриттям, аби громадяни цілодобово мали безперешкодний доступ до сховищ. За кожним фактом неналежної роботи укриттів буде проведена відповідна перевірка.