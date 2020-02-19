20:14 | 19.02.2020
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Розглядають три версії, що стало причиною отруєння 25 дітей у Збаражі

Irena 4 Views Прокоментуй!

Організація харчування у харчоблоці, самостійне харчування в гуртожитку, де проживали всі госпіталізовані, або хтось з людей є носієм — такі версії розглядають серед причин, через які могли інфікуватися учні у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що у Збаражі.

Про це сьогодні ввечері повідомив голова Тернопільської Ода Ігор Сопель.

  • Щойно із профільними спеціалістами обговорили ситуацію у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою, що у Збаражі, – написав голова ОДА у себе на сторінці у Facebook. – 25 учнів цього закладу перебувають на лікуванні в районній лікарні. У дітей діагностували отруєння легкого та середнього ступеня важкості.

    Перших хворих госпіталізували сьогодні вночі. Вже о 7.45 у навчальному закладі працювали спеціалісти Держпродспоживслужби та Тернопільського обласного лабораторного центру.

    Що стало причиною отруєння дітей поки невідомо. Розглядають три версії: організація харчування у харчоблоці, самостійне харчування в гуртожитку, де проживали всі госпіталізовані, або хтось з людей є носієм.

    Спеціалісти відібрали проби продуктів та обстежили понад 130 осіб на носійство. Результати будуть готові через три доби.

    Фахівці вказують на ряд порушень у закладі. Та головне зараз локалізувати спалах. Тримаємо питання на контролі.

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