У кафе, де загинули 49 людей, був поминальний обід – Клименко

У кафе на Харківщині, яке у четвер розбомбили росіяни і де загинули щонайменше 49 людей, проходили поминки за померлим односельцем, – повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону новин

За словами Клименка, “всього на території об’єкту перебувало близько 60 осіб”.

На цей момент відомо про загибель 49 людей, серед них 6 річна дівчинка. Ще 7 осіб отримали важки поранення, зараз їм роблять операції.

Клименко додав, що ці семеро – це люди, які перебували поруч з будівлею, на відстані 50 і більше метрів. В них влучили осколки від вибуху.

Міністр розповів, що на цей момент правоохоронці вже ідентифікували 29 тіл.

Усього, за його словами, в селі Гроза проживало 330 мешканців. На поминальному обіді був присутній принаймні один член кожної сім’ї у селі.

Клименко каже, що наразі не вдалося встановити тип снаряду, яким було здійснено удар, але він припускає, що це була достатньо важка або керована авіаційна ракета, або фугасна бомба.