Справа «Ромчика Кулака». У суді завершили допит обвинуваченого хірурга. На черзі – дебати

Дитина померла чотири роки тому і тільки зараз окреслюється фінал важкої судової справи. Батьки Ромчика доводять: син помер через неправильний діагноз.

На четвертий рік після смерті 12-річного Ромчика Кулака у Миколаївському районному суді нарешті завершили допит обвинуваченого хірурга Жидачівської районної лікарні Юрія Михальчука.

Нагадаємо, що батько хлопчика Володимир Кулак шукає винних у смерті сина, якого із сильними болями у животі госпіталізували до Жидачівської районної лікарні. Тоді команда лікарів не могла встановити точний діагноз, тож лікували дитину від гастриту та теплового удару. Коли ж запідозрили кишкову непрохідність – відправили до Львова в ОХМАТДИТ, але вже було пізно. На сьомий день після операції – Ромчик помер.

Втім зараз у суді хірург Юрій Михальчук переконував, що смерть хлопчика сталася через тромбоз і була невідворотною. Водночас, заявив, що симптомів тромбозу дитина не мала.

«У суді медик стверджує, що в дитини був тромбоз судин, а не заворот кишечника. Хоча симптоми були саме завороту. І він сам це визнав. Коли ж ми почали його питати про симптоми тромбозу судин – жодного з них у нашої дитини не було», – каже потерпілий, батько Ромчика Володимир Кулак.

Коли фінал справи

Окрім хірурга, обвинувачують у лікарській недбалості ще й інфекціоністку Ганну Чущак. ЇЇ встигли допитати у червні. Загалом резонансна справа тягнеться з 2017 року.

За цією історією стежить Громадська рада пресслужби безпеки при управлінні СБУ у Львівській області, адже без їхнього втручання – справа могла б і не потрапити до суду. Тільки завдяки публічному розголосу, каже Галина Янко – усе вже наближається до фіналу, хоч засідання усіма методами затягували.

«Перше питання – чому дитина опинилася в інфекційному дорослому відділенні лікарні, яка не мала права надавати йому допомогу. Друге питання: чому хірург, згідно його посадових інструкцій, вперше оглянувши дитину, не скерував її одразу до Львова. Він не має відповідної кваліфікації», – коментує голова громадської ради пресслужби безпеки у Львівській області при управлінні служби безпеки Галина Янко

Наступне судове засідання запланували на 13 жовтня. Тоді розпочнуться дебати сторін. Після цього суд ухвалить вирок.

НТА