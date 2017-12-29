Ялинка справжнього фана AC\DC з Тернополя (Фото)

Один із засновників фан-клубу AC\DC в Україні, тернополянин Андрій Стеліга оригінально прикрасив новорічне дерево вдома.

Замість ялинкових кульок він використав колекцію своїх патчів (нашивки на одяг) улюбленого гурту AC\DC. Загалом використано орієнтовно 80 патчів.

“Ідея ялинки AC\DC виникла випадково, а, може, й ні, — зазначив Андрій Стеліга. — AC\DC — це моє друге життя, тож інших варіантів не було. До того ж, у 2018 році планую відвідати чотири концерти і чотири фестивалі в Європі. 27-28 липня в Тернополі відбудеться друга міжнародна фанзустріч AC\DC”.

Спеціально до Нового року українські фанати AC\DC створили пам`ятний патч:

— 2017-ий рік був доволі насиченим, — розповів “Погляду” Андрій Стеліга. — 9 вересня у Тернополі відбулася перша міжнародна зустріч фанатів AC\DC в Україні. Втім, рік, що минає, додав і печалі — помер один із засновників AC\DC Малкольм Янг…

Новий рік Андрій Стеліга з дружиною відзначатимуть у колі фанатів AC\DC, які приїдуть у Тернопіль із Швеції. На перші хвилини 2018-го чекатимуть у тернопільському закладі “Бункермуз”.

Нагадаємо, фан-клуб AC\DC в Україні з’явився три роки тому — 7 грудня 2014 року.

Автор: Ірина Юрко.

Більше про Андрія Стелігу можна прочитати в нашому інтерв`ю.