Так навчатимуть тільки тернопільських студентів!

Уперше в Україні у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського в освітньому процесі використано програму Body Interact – clinical reasoning education. Це освітня програма віртуальних клінічних сценаріїв, яка дає можливість у реальному режимі часу відтворити певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним набором об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження і провести лікування відповідно до сучасних протоколів європейських та американських медичних асоціацій. Про це повідомляє прес-служба навчального закладу.

Body Interact використовується у більшості західноєвропейських медичних університетах, США та Канади. Партнерами та ключовими розробниками програми Вody Interact є такі асоціації, як European Society of Cardiology, American College of Cardiology (USA), the American Heart Association (USA), the American Stroke Association (USA), the Mayo Clinic (USA) тощо.

Ця програма введена для навчання студентів шостого курсу ТДМУ, а також лікарів-інтернів.

Сьогодні на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги, а також у симуляційному центрі за участю викладачів кафедр внутрішньої медицини №1, 2, 3 проходять навчання студенти шостого курсу. Для них доступними є 11 клінічних сценаріїв з невідкладних станів, які вони опрацьовують. Такі нововведення в підготовку фахівців значно покращують як теоретичний рівень знань студентів, так і практичні навичками а загалом сприяють підвищенню якості підготовки лікарів.