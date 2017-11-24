Як вберегтися від грипу та ГРВІ: поради тернополянам

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) — найпоширеніше інфекційне захворювання в світі, до якого люди сприйнятливі, незалежно від віку, статі та соціального положення. До групи ГРВІ відносяться грип, риновірусна, респіраторно-синцитіальна, аденовірусна інфекції та інші гострі запальні захворювання органів дихання. ГРВІ небезпечні розвитком ускладнень (риніти, синусити, отити, пневмонії, менінгіти). Особливу небезпеку становить грип і його ускладнення.

Грип — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке викликається вірусом грипу. Віруси грипу бувають трьох типів – А, В і С. Найважче протікає грип А і найчастіше приводить до епідемії, а випадки двох інших – здебільшого поодинокі, спорадичні. У побуті грипом часто називають будь-яку застуду, що не зовсім правильно, тому що, окрім власне вірусу грипу, схожі симптоми можуть бути викликані багатьма іншими (аденовіруси, риновіруси та інші). Точно встановити, який саме збудник став причиною конкретного випадку хвороби, опираючись лише на дані огляду хворого, неможливо; точно визначити збудника і поставити діагноз «грип» можна тільки використовуючи лабораторні методи діагностики.

Є декілька шляхів передачі ГРВІ — повітряно-крапельний і контактний. Проте, слід пам’ятати, що в любому випадку джерелом інфекції при грипі є хвора людина. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів – це, в середньому, 7 днів.

Збудники ГРВІ досить стійкі в зовнішньому середовищі, так, вірус грипу може зберігати життєздатність поза організмом до 3-х тижнів. Тому, зараження може відбуватися навіть через значний час після контакту хворої людини з предметами домашнього вжитку, дитячими іграшками, посудом, ручками дверей громадських закладів та ін. Висока концентрація вірусів може зберігатися в закритих приміщеннях, особливо з великими скупченнями людей: офісах, школах, дитячих садках, громадському транспорті, магазинах. Тоді як, на відкритому повітрі зустріти достатню для зараження кількість мікробних часток набагато важче. Тому, всупереч поширеній думці, навіть під час сезонних спалахів ГРВІ, гуляти на відкритому повітрі зовсім не небезпечно.

Незважаючи на велику різноманітність симптомів (сухість, першіння та біль у горлі; кашель; закладеність носа, чхання; інтоксикація – підвищення температури, озноб, болі у суглобах і м’язах), для більшості людей ГРВІ, в тому числі і грип, є неважким захворюванням. Небезпеку вони становлять для людей, які мають важкі супутні захворювання: цукровий діабет, серцеву недостатність, хронічну ниркову недостатність та інші.

Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції послаблюють організм, підривають імунітет і примушують «прокидатися» хронічні захворювання, особливо серед груп ризику – дітей, вагітних і осіб похилого віку. Слід пам’ятати, що грип вкрай небезпечний своїми ускладненнями, в основному це: легеневі ускладнення (пневмонія, бронхіт); ускладнення верхніх дихальних шляхів і ЛОР-органів (отит, риніт, трахеїт); ускладнення з боку серцево-судинної системи (міокардит); ускладнення нервової системи (менінгіт, енцефаліт, невралгії та інші).

Для запобігання розповсюдження інфекції слід по можливості захистити хворого від контактів з оточуючими. Для того, щоб зменшити виділення вірусів при чханні, можна використовувати маску. Використання маски виправдане лише за умови використання її хворою людиною, якщо поряд здорові. Для того, щоб маска виконувала свою захисну функцію, необхідно, щоб вона закривала і рот, і ніс. Тільки в цьому випадку вона буде затримувати крапельки рідини, що вилітають при чханні, розмові і кашлі. Звісно, вірус вона не затримає, але допоможе зупинити крапельки із вірусом. Міняти її необхідно, щойно стане вологою. Використовувати маски на вулиці – взагалі немає сенсу.

Віруси не виживають у прохолодному, вологому повітрі назовні, проте гарно себе почувають у теплих сухих приміщеннях – тому провітрювання приміщень (з обов’язковим зволоженням) знизить концентрацію вірусу в замкнутих просторах.

Оскільки вірус дуже легко передається через брудні руки, то потрібно дотримуватися правил особистої гігієни та часто мити руки з милом. Дуже важливо постійно проводити зміцнення імунітету, дотримуватися повноцінного та збалансованого харчування і вести здоровий спосіб життя.

Основним заходом специфічної профілактики грипу є вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Імунна система осіб, які були щеплені, виробляє власні антитіла для захисту проти хвороби.

За прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, в регіоні вірогідно будуть циркулювати в епідсезоні 2017 – 2018 років 3 штами вірусів грипу: А H1N1 Мічіган, А H3N2 Гонконг і грип B Брізбен. Мічіган – новий штам, імунітету від якого у людей немає.

Вакцинацію можна робити всім бажаючим, це знижує ризик захворювання на грип і дозволяє запобігти його можливим ускладненням.

Знання цих елементарних понять про грип та ГРВІ значно підвищує Ваші шанси уникнути небезпечного захворювання та небажаних наслідків і ускладнень.