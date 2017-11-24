На чиї автозаправки полюють тернопільські інспектори

Фахівці Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області відповідно до Плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2017 рік розпочали планову перевірку ТОВ «Альянс Холдинг» у Тернополі. Під час перевірки двох автозаправок фахівці відібрали взірці нафтопродуктів для проведення лабораторних досліджень бензину та дизпалива. А також перевірили терміни придатності продуктів харчування та нафтопродуктів, які реалізовуються. Відбір зразків нафтопродуктів здійснюється відповідно до порядку відбору (Постанова Кабміну №1280 від 31.10.2007р. ,ДСТУ 4488:205 (нафта і нафтопродукти, методи відбирання проб)).

Результати досліджень відібраних взірців цих автозаправок будуть оприлюдненні на офіційному сайті ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області після завершення вищезазначеної перевірки.