Тернопільські піротехніки продовжують очищати територію Харківщині від смертельної небезпеки
Тернопільські піротехніки продовжують очищати територію Харківщині від смертельної небезпеки, яка чатує на цивільних громадян. Ризикуючи власним життям та здоров’ям, піротехніки Тернопільщини роблять свою важку роботу – очищають деокуповані території від смертельних рашистських подарунків, дають людям можливість безпечно повернутися до своїх домівок, займатися сільськогосподарською діяльністю.
Розмінування територій є важливим завданням для забезпечення безпеки і благополуччя населення. Ця робота вимагає високої професійної кваліфікації, обладнання та безпеки для фахівців: зокрема, технічна підтримка, забезпечення необхідних засобів індивідуального захисту.
ДСНС рекомендує українцям, які хочуть якомога швидше повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами. І пам’ятайте: побачили підозрілий предмет – не підходьте, не чіпайте, дзвоніть 101!