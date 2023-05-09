Тернопільські піротехніки продовжують очищати територію Харківщині від смертельної небезпеки, яка чатує на цивільних громадян. Ризикуючи власним життям та здоров’ям, піротехніки Тернопільщини роблять свою важку роботу – очищають деокуповані території від смертельних рашистських подарунків, дають людям можливість безпечно повернутися до своїх домівок, займатися сільськогосподарською діяльністю.

Розмінування територій є важливим завданням для забезпечення безпеки і благополуччя населення. Ця робота вимагає високої професійної кваліфікації, обладнання та безпеки для фахівців: зокрема, технічна підтримка, забезпечення необхідних засобів індивідуального захисту.

ДСНС рекомендує українцям, які хочуть якомога швидше повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами. І пам’ятайте: побачили підозрілий предмет – не підходьте, не чіпайте, дзвоніть 101!