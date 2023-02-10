Тернополянки поповнюють лави штурмових батальйонів “Гвардії наступу”

На Тернопільщині триває кампанія щодо набору добровольців в штурмові батальйони “Гвардії наступу”. Жителі Тернопільщини звертаються у Центри надання адміністративних послуг за інформацією щодо алгоритму дій.

Тернополянка Оксана планує вступити у батальйон “Азов”. Вона захоплюється мужністю та стійкістю захисників полку і хоче стати його частиною.

«Уже давно спостерігала за полком “Азов”, там є багато моїх друзів. Хотіла вступити, але чекала знаку. Напевне, це він. Побачила в інтернеті новину про формування батальйонів і вирішила подати заяву», – розповідає жінка.

Далі тернополянка проходитиме навчання та підготовку за новітніми стандартами.

«Мене переповнює гордість. Хочу внести свій вкладу перемогу», – каже пані Оксана.