08:31 | 24.02.2022
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Тернополяни можуть отримати право на цивільну зброю

marta 0 Views Прокоментуй!

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №5708  про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. Його підтримали із скороченим строком підготовки до другого читання.

Відзначається, що законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Зокрема, законопроектом пропонується:

  • визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
  • розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;
  • розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
  • визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;
  • визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;
  • визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;
  • встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;
  • передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;
  • передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;
  • визначити поняття зон вільних від зброї;
  • прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів;
  • визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;
  • врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України;
  • передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Джерело: УП

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