Тернополянка повернулася з гостей без смартфона. Крадія гаджета встановили поліцейські

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку мобільного звернулася жителька обласного центру. Жінка залишилася без смартфона після походу в гості до малознайомого чоловіка.

Правоохоронці встановили, потерпіла у той час, коли в неї було викрадено мобільний, перебувала в гостях у 61-річного тернополянина. З чоловіком вони малознайомі, проте це не завадило спільно розпивати алкоголь. Виходячи з чужого помешкання, жінка помітила зникнення гаджета й стала вимагати в господаря повернення свого майна, проте той спровадив захмелілу гостю. Із заявою тернополянка прийшла до поліції.

У ході оперативних заходів поліцейським вдалося встановити, що саме 61-річний чоловік причетний до незаконного заволодіння майном потерпілої. Чоловік був переконаний, що жінка після випитого не пам’ятатиме куди поділа свій мобільний, тому крадений смартфон відніс до ломбарду.

За вчинене зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі згідно санкцій інкримінованої йому 185 статті Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.