У Тернопільській обласній лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення для військових і цивільних
У Тернопільській обласній клінічній лікарні урочисто відкрили нове реабілітаційне відділення, яке надаватиме безоплатну, якісну та доказову допомогу захисникам і захисницям України, а також пацієнтам з-поміж цивільного населення.
📍 Відділення складається з двох основних частин:
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Стаціонарне приміщення на 20 ліжок (7 палат, кабінети для перев’язок і маніпуляцій), оснащене сучасними функціональними ліжками з електроприводом;
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Модульний блок, обладнаний сучасною апаратурою, що відповідає світовим стандартам технологічності та інклюзивності.
Реабілітаційний модуль з великими залами фізичної терапії, кабінетами ерготерапії, мовної терапії, психолога, масажу та апаратної терапії з’єднаний переходом зі стаціонаром.
Фінансування й підтримка:
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🔹 Будівництво модульного корпусу (200 м²) стартувало у вересні 2024 року та здійснене за підтримки благодійного фонду «MoveUkraine» – вартість проєкту склала 4,5 млн грн.
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🔹 Обладнання закуплено на 3,5 млн грн, додатково ще 9 млн грн спрямовано на ремонтні роботи з бюджету лікарні та за контрактом із НСЗУ.
Доступність і комфорт:
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Усі приміщення облаштовані за стандартами інклюзивності: широкі двері, безпорогові проходи, антиковзкі підлоги, поручні, інклюзивні душові та санвузли.
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Відділення пристосоване для реабілітації пацієнтів із мінно-вибуховими травмами, вогнепальними пораненнями та іншими порушеннями функцій руху, мови й психоемоційного стану.
Перспективи
Генеральний директор лікарні Василь Бліхар наголосив на важливості розвитку реабілітаційного напряму:
«Це не просто етап лікування, а невід’ємна частина повернення людини до повноцінного життя. Ми повинні повернути наших захисників у цивілізоване суспільство, щоб вони відчували себе потрібними».
Новий реабілітаційний комплекс уже з березня 2025 року приймає перших пацієнтів. Він стане важливим кроком до побудови системи медичної допомоги, яка повертає до життя.