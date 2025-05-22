Під обстрілами та дронами: бійці тернопільської бригади провели героїчну евакуацію на передовій

На одному з найгарячіших напрямків фронту військовослужбовці 85 окремого батальйону 105-ї бригади територіальної оборони ЗСУ здійснили сміливу операцію з порятунку десятків поранених побратимів.

Четверо бійців, попри масований штурм росіян із застосуванням дронів-камікадзе, мото- та квадротехніки, змогли організувати евакуацію поранених українських воїнів з-під щільного вогню.

«Нам надійшов наказ вирушити до наших хлопців, щоб допомогти їм відійти», — розповідає один з учасників операції з позивним «Бандер».

Ворог атакував із самого ранку, використовуючи дрони, коригувальників, бронетехніку. Ситуація стрімко загострювалась, але українські оборонці утримували позиції до вечора. Тоді ж було прийнято рішення здійснити тактичний маневр: відступити на запасні позиції й атакувати фланг противника. В ході розвідки боєм вдалося ліквідувати трьох окупантів, проте через щільний вогонь підрозділ змушений був повернутися.

Паралельно тривала евакуація. Медична машина була розбита, тому довелося викликати підмогу через радіозв’язок. Під час спроб прориву військові потрапили під приціл ворожих дронів, які почали скидати боєприпаси на бліндажі та укриття. У надскладних умовах захисники продовжували вивозити поранених.

«Використали дві “Міцубісі L-200”, за три рейси вивезли понад 15 поранених. Частину евакуювали самотужки», — каже боєць.

Ключову роль відіграв встановлений на одному з авто потужний комплекс радіоелектронної боротьби, який частково «глушив» ворожі дрони, дозволяючи техніці пройти під обстрілом.

«Машина залітала просто в пекло. По нас били, по медиках били. Ми відстрілювалися всім, що було. Навіть боєкомплект поповнювали з позицій наших 300-х», — згадує воїн.

Після настання темряви українські сили відійшли на нову висоту, з якої відкривалася вигідна оглядова позиція на балку, яку контролював ворог. Це дозволило стабілізувати ситуацію та перейти до наступного етапу оборони.

Ця історія — яскравий приклад самовідданості, братерства й професіоналізму українських захисників. У найскладніших умовах вони не лише стримують ворога, а й рятують життя.

Слава Україні! Героям слава!

Автор публікації – майор Юрій Кульпа.