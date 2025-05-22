На Тернопільщині перекинувся бус з пасажирами

22 травня о 7:00 ранку на трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, неподалік села Ліски, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського буса.

За попередніми даними, водій автомобіля MERCEDES BENZ 308D, виїжджаючи з другорядної дороги на перехресті «Збараж — Хомівка», не надав перевагу в русі автомобілю FORD S-MAX, що рухався головною дорогою, внаслідок чого створив аварійну ситуацію. Від удару бус перекинувся.

На момент аварії в салоні перебували 18 пасажирів. Частина з них отримала тілесні ушкодження та звернулася за медичною допомогою.

На місці працювали слідчі Збаразького відділення поліції. Водії обох транспортних засобів попередньо були тверезі, однак їх скерували для проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння.

Наразі триває перевірка, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.