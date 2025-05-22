У Тернополі планують оновити зовнішнє освітлення на понад 26 мільйонів гривень

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради дозволив комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло» здійснити капітальні витрати на закупівлю нових світильників. Йдеться про придбання 4 400 сучасних світлодіодних ламп для потреб міського зовнішнього освітлення. Загальна сума витрат становитиме 26 664 000 гривень.

Це рішення прийняли, керуючись чинним законодавством України та враховуючи раніше затверджене положення про порядок розпорядження комунальним майном. Ініціативу озвучило КП «Тернопільміськсвітло», що відповідає за електромережі зовнішнього освітлення в місті.

Контроль за реалізацією цього проєкту покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислава Стемковського.

Нагадаємо, модернізація зовнішнього освітлення сприяє зменшенню споживання електроенергії, підвищенню безпеки дорожнього руху та комфортності перебування в місті у вечірній і нічний час.