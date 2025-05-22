У школі, де замість дзвінка звучить “Червона рута”: унікальна традиція та понад 500 дзвіночків

На Тернопільщині є школа, де символічний останній дзвінок звучить зовсім не так, як в усіх інших навчальних закладах України. У Тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа–ліцей №6 імені Назарія Яремчука» вже 15 років поспіль на зміну звичному дзвонику приходить мелодія «Червоної рути» Володимира Івасюка. Не випадково — ім’я легендарного співака Назарія Яремчука носить цей освітній заклад.

Замість дзвоника — пісня, замість звички — пам’ять

У школі відмовилися від традиційного дзвінка ще у 2000-х. Замість звичного дзвону у стінах навчального закладу звучить вступ до «Червоної рути», що щоденно надихає учнів та нагадує про іменитого патрона школи. Символізм цього звуку глибший за будь-яку рутину — він не лише сповіщає про перерву чи кінець уроку, а й несе в собі музику української душі.

І хоча час сигналу обмежений кількома секундами, багато хто з вчителів і учнів мріє, аби колись прозвучала вся пісня — саме у виконанні Назарія Яремчука. Адже саме він — натхнення й духовний орієнтир для багатьох поколінь вихованців школи.

Директор з унікальним хобі

Керівник школи Олександр Остапчук — не лише освітянин, а й колекціонер. Уже понад 500 дзвіночків зібрав у своїй особистій колекції — від випускників, батьків, друзів, колег, із різних куточків України та світу. Серед них — особливі: створені вручну Ольгою Кузьменко, мамою Кузьми Скрябіна. На керамічних дзвіночках вона зобразила нотні стани та перші рядки пісень свого сина. Окрема серія — у вигляді ангелів.

Саме телефонний дзвіночок із кабінету директора одного разу став приводом для поповнення колекції — під час розмови з пані Ольгою, їй було надіслано фото дзвіночків. Вона впізнала власну роботу серед сотень інших і вирішила подарувати нову серію, присвячену Назарію Яремчуку.

Історія школи та вибір імені

У 1997 році школа відзначала 50-річний ювілей. Під час підготовки концертної програми стало очевидно: найпопулярнішими серед учнів залишаються пісні Назарія Яремчука. Це наштовхнуло педколектив на ідею назвати школу на його честь. Ідею підтримали як учні, так і вчителі, адже творчість Назарія — це духовна основа, патріотизм і краса української пісні.

— Маємо щастя носити це ім’я з гідністю. Добрий дух Назарія супроводжує нас у кожному кроці, — переконаний директор школи Олександр Остапчук.

Школа, яка звучить душею

Історія школи №6 у Тернополі — це не лише освітні досягнення. Це глибока повага до національної культури, вшанування українських митців і щоденне формування особистостей у дусі любові до України. А мелодія «Червоної рути» замість дзвінка — лише ще один доказ цього.

Михайло Маслій