У Чорткові пільговикам дозволили лише 12 безкоштовних поїздок на місяць

З 1 червня 2025 року у Чортківській громаді набирають чинності нові правила перевезень для осіб, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Відтепер пільговики зможуть скористатися правом безкоштовного проїзду лише 12 разів на місяць.

Що змінилося?

Раніше власники «Картки чортків’янина» мали змогу безоплатно користуватись громадським транспортом 20 разів щомісяця. Проте, як встановило Управління комунального господарства Чортківської міської ради в результаті аналізу використання карток:

більшість пільговиків не використовували всі 20 поїздок ;

поширеним виявився факт передачі карток іншим особам, що є грубим порушенням чинного «Порядку виготовлення, видачі, обігу та припинення дії картки чортків’янина».

‼️ У разі передачі картки іншій особі її буде заблоковано назавжди.

Безкоштовний проїзд залишається на соціальних маршрутах

Незалежно від нових правил, безкоштовним проїзд буде й надалі у соціальних автобусах за маршрутами:

🟢 №9 «СЕ Борднетце – Чортківгаз»

🟢 №11 «СЕ Борднетце – М’ясокомбінат»

Хто має право на оформлення «Картки чортків’янина»?

Оформити картку можуть громадяни Чортківської громади, які належать до таких категорій:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

члени родин загиблих захисників та захисниць України;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи з інвалідністю внаслідок війни (1, 2, 3 групи);

потерпілі та ліквідатори аварії на ЧАЕС (1, 2 категорії);

реабілітовані особи;

дружини/чоловіки, опікуни дітей померлих ліквідаторів ЧАЕС (1, 2 категорії), якщо смерть пов’язана з катастрофою;

почесні громадяни міста.

Як отримати картку?

Для оформлення «Картки чортків’янина» потрібно звернутись до ЦНАП м. Чортків із такими документами:

паспорт громадянина України або ID-картка;

документ, що підтверджує пільговий статус (посвідчення пільговика);

РНОКПП (ідентифікаційний код);

кольорове фото розміром 3×4 см.