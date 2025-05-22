На Збаражчині чотири доби не буде газу: перелік сіл і важливе попередження для абонентів

ТОВ «Газорозподільні мережі України», Тернопільська філія, Збаразьке УЕГГ інформує про тимчасове припинення газопостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі високого тиску.

📅 Відключення газу розпочнеться 26 травня 2025 року о 08:00 годині

⏳ Тривалість – чотири доби

🔧 Причина – зупинка газорозподільної станції (ГРС) Збараж, вітка Луб’янки

Населені пункти, в яких буде припинено подачу газу:

Великі Луб’янки, Верняки, Гущанки, Діброва-Коршенки, Добриводи, Добромірка, Зарубинці, Зарудечко, Іванчани, Івашківці, Капустинці, Кобилля, Чернихівці, Красносільці, Ліски-Залужжя, Мала Березовиця, Малий Глибочок, Шили, Мусорівці, Нижні Луб’янки, Новий Рогівець, Новики, Опрілівці, Охримівці, Розношинці, Синява, Синягівка, Старий Збараж, Тарасівка, Чорний Ліс, Чумалі.

🛠 Відновлення газопостачання здійснюватимуть фахівці газового господарства. Про можливі зміни у термінах пуску газу мешканців повідомлятимуть додатково.

Важливо! Що слід зробити споживачам:

Перекрийте крани на газових приладах та опусках до них перед відключенням.

Після відновлення подачі газу не залишайте газові прилади без нагляду.

Без оплати – без газу

Компанія нагадує:

💳 Усі витрати на ремонтні роботи покриваються з оплати за розподіл газу.

☑️ Для безпечного і стабільного газопостачання необхідно своєчасно оплачувати послугу розподілу газу.

🚫 Газопостачання не буде відновлено для абонентів, які мають заборгованість.

📢 Споживачів закликають не допускати накопичення боргів та відповідально поставитися до технічних вимог і термінів проведення робіт.