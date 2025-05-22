Ветерани ГУР із ампутаціями підкорили Гімалаї: “Життя після ампутації є”

Двоє ветеранів спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Іван Тарн (родом з Тернополя, підрозділ “Артан”) та Олександр Дашко (підрозділ “Кракен”) – здійснили надзвичайне сходження до базового табору Евересту (5280 м), незважаючи на перенесені ампутації.

Їхня експедиція відбулася в межах благодійного проєкту Limitless (“Без меж”), що має на меті продемонструвати силу духу та безмежні можливості українських ветеранів.

У гірському поході розвідників супроводжували досвідчені альпіністи — Тетяна Яловчак, єдина українка, яка підкорила всі найвищі вершини семи континентів, та Тарас Поздній.

“Ти усе це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса,” — поділився враженнями Іван Тарн в ефірі національного телемарафону.

Для обох учасників це сходження стало не лише фізичним, а й психологічним випробуванням.

“Багато хто не вірив у цей проєкт і в мене, бо в мене дуже велика ампутація. Кому б я не розповідав про цю авантюру, мені казали: мовляв, туди люди навіть з двома ногами не піднімаються, а в тебе й так ноги нема, ти ще більше своє здоров’я угробиш — не лізь,” — розповів Олександр Дашко. — “Тож мені було важко, але це сходження мають побачити інші хлопці з ампутаціями. Вони повинні побачити, що життя після ампутації є.”

Цей проєкт не лише руйнує стереотипи, а й надихає десятки українських захисників, які повертаються до цивільного життя після тяжких поранень.

Група комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП