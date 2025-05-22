У Тернополі урочисто відзначили храмове свято кафедрального собору святих Костянтина і Єлени

21 травня 2025 року, у день вшанування святих рівноапостольних царя Костянтина та його матері, цариці Єлени, у кафедральному соборі Тернопільської єпархії Православної Церкви України відбулося святкове богослужіння з нагоди храмового свята.

Божественну літургію в соборі святих Костянтина і Єлени очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Йому співслужили митрополит Івано-Франківський і Галицький Іоасаф, архієпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, архієпископ Вишгородський Агапіт та архієпископ Хмельницький і Шепетівський Павло.

Разом із архієреями молилися також ключар собору протоієрей Володимир Зубілевич, секретар Тернопільської єпархії протоієрей Олексій Головацький, благочинні та священнослужителі з Тернопільщини й інших єпархій. Проповідь на запричасному виголосив Кременецький благочинний протоієрей Володимир Буграк.

По завершенні Літургії відбувся молебень до святих Костянтина і Єлени, який очолили архієреї у співслужінні духовенства.

З благословення Блаженнішого митрополита Епіфанія, предстоятеля Православної Церкви України, владика Нестор вручив церковні нагороди: ключарю собору протоієрею Володимиру Зубілевичу – іменний хрест предстоятеля, а Роману Євгеновичу Чапрану – орден святителя Миколая Чудотворця.

Пресслужба Тернопільської єпархії ПЦУ