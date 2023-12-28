Майже 2 млн грн транспортного податку сплатили на Тернопільщини

Упродовж 11 місяців цього року до місцевих бюджетів області надійшов 1 млн 991 тис. грн транспортного податку. Це перевищило надходження за січень-листопад 2022 року на 575,7 тис. грн цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень більш як 1,2 млн грн податку сплатили юридичні особи. Громадяни – власники елітних автомобілів перерахували 760 тис. грн транспортного платежу.

Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2023 році – 2512500 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.