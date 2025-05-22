19:18 | 22.05.2025
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Війна 

До 5 червня військовозобов’язані з обмеженою придатністю мають повторно пройти ВЛК

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Міністерство оборони України звертає увагу: всі військовозобов’язані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Ця вимога передбачена чинним законодавством. Крайній термін проходження комісії — 5 червня 2025 року включно.

Як пройти ВЛК:

  1. Отримати направлення на комісію — через застосунок Резерв+ або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

  2. З’явитися до медичного закладу, пройти медичний огляд у рамках ВЛК.

  3. Отримати оновлене рішення щодо придатності або непридатності до служби.

У Міністерстві оборони закликають не зволікати з проходженням процедури, адже її ігнорування є порушенням вимог законодавства.

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