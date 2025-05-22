До 5 червня військовозобов’язані з обмеженою придатністю мають повторно пройти ВЛК

Міністерство оборони України звертає увагу: всі військовозобов’язані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Ця вимога передбачена чинним законодавством. Крайній термін проходження комісії — 5 червня 2025 року включно.

Як пройти ВЛК:

Отримати направлення на комісію — через застосунок Резерв+ або особисто в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). З’явитися до медичного закладу, пройти медичний огляд у рамках ВЛК. Отримати оновлене рішення щодо придатності або непридатності до служби.

У Міністерстві оборони закликають не зволікати з проходженням процедури, адже її ігнорування є порушенням вимог законодавства.