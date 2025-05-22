Хабар за землю: голову ОТГ з Тернопільщини обвинувачують у корупції

На лаві підсудних опинився голова однієї з об’єднаних територіальних громад Чортківського району. Посадовця обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у виділенні земельної ділянки.

За даними слідства, селищний голова пообіцяв приватному підприємцю посприяти у винесенні на розгляд сесії селищної ради питання щодо укладення договору оренди землі. За «позитивне» рішення та підписання відповідного документа він вимагав 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали посадовця після передачі всієї суми, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи із викриття проводили працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.