У Тернополі серйозна аварійна ситуація, стався витік газу

Стався витік газу в декількох місцях – а це поруч із зупинкою громадського транспорту, багато людей, житлові забудови – там справді серйозна аварійна ситуація, витік і запах газу, запевнили «20 хвилин» зранку 13 грудня у службі підземних газопроводів ПрАТ «Тернопільміськгаз». На місці вже ведуть роботи, запевнили газовики.

Чому у помешканнях не було газу вже о 9.30, хоча вимкнення анонсували від 10 ранку, у газовій службі пояснити «20 хвилин» не змогли, проте порадили звернутись до керівництва, яке вже на місці ремонтних робіт.

13 грудня, нагадаємо, припинили газопостачання у декількох мікрорайонах Тернополя, — таке повідомлення 12 грудня з’явилось на сайті міськради.

— Як повідомляє ПрАТ «Тернопільміськгаз», у зв’язку з виконанням ремонтно-аварійних робіт на газопроводі середнього тиску за адресою проспект Злуки, 13 грудня 2023 року з 10:00 до 19:00 год. буде припинене газопостачання мікрорайонів “Сонячний”, “Канада”, Східний” та котельні “Лемківська”, Лесі Українки та Галицька.

Натомість читачі «20 хвилин» припускають, що причиною вимкнення є не ремонтні роботи, а саме підключення комунікацій до новобудов. Люди обурюються, чому цього не можна було зробити влітку чи восени. Натомість газ, а, відповідно, і опалення вимкнули, коли вже тривалий час на дворі мінусова температура. А школярі залишились вдома, бо від 13 грудня на канікулах.