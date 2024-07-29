У Тернополі відкрили меморіальну таблицю Герою-захиснику Віталію Венгеру

26 липня на фасаді будинку на вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 21-А освятили меморіальну таблицю Герою-захиснику, тернополянину Венгеру Віталію Олеговичу.

Символічно розмістили пам’ятний знак на фасаді будинку, у якому розташований Тернопільський міськрайонний центр ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», де Герой працював до військової діяльності.

Відкрили та освятили меморіальну таблицю спільно міський голова Сергій Надал з духовенством, колегами-працівниками, родичами та друзями захисника.

«Пам’ятну дошку на честь Віталія Венгера ми відкриваємо напередодні Дня медичного працівника, що дуже символічно, оскільки Віталій працював у медичній установі. До війни він мав мирну професію та жив мирним життям. Однак, коли настала небезпека для нашої країни, він не вагався і став на захист свого народу, оскільки завжди був патріотом своєї країни та був активним учасником громадського життя, воював ще у 2015-2016 роках, – зазначає міський голова Сергій Надал. – На жаль, у жовтні 2023 року Віталій загинув. Але пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях та в історії нашого міста, як символ мужності та самопожертви. Вічна пам’ять та слава Герою».

Венгер Віталій Олегович загинув 8 жовтня 2023 року під час ведення бойових дій у Запорізькій області, захищаючи свободу та незалежність України.

Військовому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин Тернополя» за вагомий особистий внесок у становлення української державності та особисту мужність і героїзм у виявленні у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.