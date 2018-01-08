Різдвяне диво у Тернополі перевершило тбіліське (фотофакт)

тряних потоків, ущелені, що тягнеться з півночі на південь, і по ній пробігає теплий геотермічний струмок.

І ось ЧУДО несподівано до нас завітало. Я не схильний до брехні, блейфу чи фейку, тому повірте – світлина зроблена сьогодні 08.01.2018 р. пів години тому. Геотермічних вод у нас немає, мій двір явно не знаходиться в ущелині, тому ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЧУДО явно перевершило тбіліське, – пише чоловік.