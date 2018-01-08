Різдвяне диво у Тернополі перевершило тбіліське (фотофакт)
У нашому Тернополі на Різдво троянди зацвіли! Про дивовижний факт пише у мережі Фейсбук Андрій Столяров.
- Колись, ще в середині семидесятих, на різдво мені довелося бути у Тбілісі. У нас у Тернополі у то час завжди лютували РІЗДВ’ЯНІ МОРОЗИ, десь до – 20 градусів. На моє здивування у Тбілісі я побачив квітучі троянди. Потім частенько при розмовах згадував про таке ЧУДО! Пояснювалось воно просто – троянди цвіли у ботанічному саду, а там особливі умови. Розташований ботанічний сад в глибокій, закритій з усіх боків від холодних повітряних потоків, ущелені, що тягнеться з півночі на південь, і по ній пробігає теплий геотермічний струмок.
І ось ЧУДО несподівано до нас завітало. Я не схильний до брехні, блейфу чи фейку, тому повірте – світлина зроблена сьогодні 08.01.2018 р. пів години тому. Геотермічних вод у нас немає, мій двір явно не знаходиться в ущелині, тому ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЧУДО явно перевершило тбіліське, – пише чоловік.