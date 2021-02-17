У Тернополі злочинна група нападала на “валютчиків”

Заволоділи 545 тис грн, здійснюючи напади на «валютчиків» – на Тернопільщині судитимуть організовану злочинну групу

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України стосовно 3 учасників організованої злочинної групи – громадян Азербайджанської Республіки, які здійснювали напади на тернополян з метою заволодіння їх коштами, поєднані із насильством, та відкрите викрадення чужого майна у великих розмірах.

Слідством встановлено, що у 2020 році група осіб у незаконний спосіб заволоділа майном потерпілих на загальну суму 545 тис грн.

Нападники, винайнявши помешкання у Тернополі, впродовж тривалого часу слідкували за особами, що здійснювали валютні операції. Вивчивши маршрут пересування жертв, зловмисники підстерігали їх поблизу житла та відбирали значні суми грошей. Всього було 3 напади. Йдеться про суми у понад 81, 390 і 74 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.