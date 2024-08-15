У Тернополі зник чоловік

Увага! Поліцейські розшукують 60-річного жителя Тернополя

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування Макогін Михайла Васильовича 1964 року народження мешканця обласного центру.

Чоловік 14 серпня близько 9 години вийшов з дому і назад не повернувся.

Прикмети розшукуваного: ріст близько 180 см, середньої статури, волосся чорне, з сивиною.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили тернополянина чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером: (0352) 27-11-70, або на спецлінію «102»!