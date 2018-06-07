У вчорашньому матчі проти «Тернопіль-ДЮСШ» двоє чортківчан отримали серйозні ушкодження

Як повідомляють у прес-службі ФСК «Кристал» м. Чортків, у вчорашньому матчі проти «Тернопіль-ДЮСШ» (2:1) відразу двоє чортківчан отримали серйозні ушкодження.

Ще на 16-й хвилині відбулась перша вимушена заміна – внаслідок зіткнення із суперником у камерунця Гаетана – тріщина ноги, накладено гіпс. Вдруге Едуарду Хаврову довелось виконувати незаплановану заміну у дебюті другого тайму. У Андрія Понєдєльніка лікарі діагностували розрив зв’язок гомілкостопа, і теж накладено гіпс.

За попередньою інформацією, обидва футболісти вибули орієнтовно на місяць.