Укриття в навчальних закладах Тернопільщини одні з найкращих, – МОН

Освітяни Тернопільщини творчо підійшли до облаштування укриттів у навчальних закладах. Яскраво розмальовують стіни, готують літературу, ігри для розвитку. Це допоможе підняти дітям настрій та відволікти їх від тривожних думок. Укриття повністю відповідають вимогам ДСНС та забезпечені усім необхідним на випадок повітряної тривоги.

Сьогодні освітні заклади Тернопільщини відвідав перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. Ознайомився з роботою Лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ДНЗ та Шляхтинської гімназії ім. О.Барвінського.

Представник міністерства високо оцінив готовність школи до навчального року.

Приємно вражений роботою освітян Тернопільщини. Педагоги та керівництво області докладають максимум зусиль, щоб школи могли розпочати навчальний рік в режимі офлайн, а перебування дітей у закладах освіти було не лише безпечним, а й комфортним, – зазначив Андрій Вітренко.

Станом на 16 серпня комісія обстежила 100% захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти. З них 615 споруд повністю готові до використання.

Цьогоріч навчальні заклади розпочнуть роботу за графіком – 1 вересня, – повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. – Навчання може проходити, як в режимі офлайн, так і дистанційно. Можливий і варіант змішаного навчання.

Рішення щодо режиму роботи навчальних закладів прийматимуть керівники громад, за погодженням Тернопільської обласної військової адміністрації.

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