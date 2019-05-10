“Усі бояться!” Мати Сенцова розповіла про 5 років полону сина в Росії

Мати українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в полоні у Росії, розповіла, що спілкується із сином по телефону всього 20 хвилин на місяць.

Галина Сенцова поділилася, що найчастіше говорять про дітей: як здоров’я, як вони вчаться, чим цікавляться, передає “Громадське“.

“В основному говоримо тільки про це. Про його здоров’я не говоримо, тому що у нього завжди “все добре”. Він займається спортом, йде на поправку, п’є вітаміни і стежить за собою, за нього хвилюватися не треба. Тому можна і не питати. А що стосується дітей, то його цікавить будь-яка дрібниця – не захворіли, як вчаться”, – зазначила вона.

Мати Сенцова також висловила слова подяки всім, хто підтримує її сина.

“Не тільки українці просять за Олега, адже росіяни теж за нього просять. Розуміють, що ця справа сфабрикована. Сподіваюся, що народ не забуде. Я страшенно боялася, що рік пройде, а потім усі забудуть. І як він це витримає? І велике спасибі всім, хто не забуває”, – розповіла вона.

Також вона повідомила, що в окупованому Криму про сина запитують, але на півострові панує затишшя, немов “усі бояться і нічого не хочуть”.

“Про Олега якщо і запитають, на вушко їм відповідаю. Питають ті, хто добре мене знає, я ж тут вихователем багато років пропрацювала. Спочатку така була реакція – хтось у це повірив, хтось не повірив. І всі думали – Олега ось-ось звільнять. Усі, хто за нього переживав, так говорили. Але його не звільнено, і ось уже п’ять років… Якось Олег написав у одному з передостанніх листів: “Мамо, я розумію, що це станеться, але станеться дуже несподівано”, – підсумувала Сенцова. Додамо, що адвокат Сенцова Ольга Дінзе розповіла: кримчанин у колонії займається стройовою підготовкою і працює над сценаріями. “Півдня всі в’язні займаються стройовою підготовкою – це вимога режиму. Олег марширує трохи менше за інших – йому дозволяють більше часу витрачати на прогулянки і заняття спортом через реабілітацію після голодування”, – зазначила юрист, пише Deutsche Welle. Дінзе додала, що адміністрація колонії не дозволяє користуватися технікою, тому він не в змозі дивитися ті відеороботи, які йому надсилають колеги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам’ятник Леніну.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

7 жовтня 2016 року, міністерство юстиції Росії відмовило у видачі режисера Україні, стверджуючи, що, відповідно до закону про приєднання Криму до Росії, Олег Сенцов став громадянином РФ. Правозахисні організації називають Сенцова політв’язням і вимагають від Росії негайного звільнення режисера.

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