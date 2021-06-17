Водій не міг вибратися з машини: на Тернопільщині чергове ДТП
17 червня о 09 год. 27 хв. на автошляху Кременець-Почаїв сталося ДТП за участю двох автомобілів. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
Під час даної події одного із водіїв було заблоковано в авто, на допомогу направлено відділення рятувальників.
По прибуттю на місце події рятувальники провели розвідку, надали невідкладну медичну допомогу, деблокували потерпілого за допомогою спеціального гідравлічного інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги.