Водій не міг вибратися з машини: на Тернопільщині чергове ДТП

17 червня о 09 год. 27 хв. на автошляху Кременець-Почаїв сталося ДТП за участю двох автомобілів. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Під час даної події одного із водіїв було заблоковано в авто, на допомогу направлено відділення рятувальників.

По прибуттю на місце події рятувальники провели розвідку, надали невідкладну медичну допомогу, деблокували потерпілого за допомогою спеціального гідравлічного інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги.