12:22 | 17.06.2021
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Новини Тернополя 

Водій не міг вибратися з машини: на Тернопільщині чергове ДТП

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17 червня о 09 год. 27 хв. на автошляху Кременець-Почаїв  сталося ДТП за участю двох автомобілів. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Під час даної події одного із водіїв було заблоковано в авто, на допомогу направлено відділення рятувальників.

По прибуттю на місце події рятувальники провели розвідку, надали невідкладну медичну допомогу, деблокували потерпілого за допомогою спеціального гідравлічного інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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