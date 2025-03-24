Як у Тернополі шахи допомагають дітям ВПО адаптуватися та знайти друзів

В одному із залів FutUkraine Centre в Тернополі — тиша, яку порушує тільки легкий стукіт фігур по дошці. Тут тричі на тиждень проходить безплатний гурток з шахів.

Заняття для дітей від 5 до 11 років відбуваються у понеділок і середу, а у вівторок — для дорослих з інвалідністю. У шаховому гуртку займаються школярі з багатодітних родин, родин загиблих військових і переселенці. За словами тренерки з шахів Лілії Проць, серед учнів чимало тих, хто переїхав із зони бойових дій і зараз намагається знайти нове коло друзів.

Навчання починається з виявлення рівня знань: хтось лише знає фігури, інші вже вміють грати. Тренерка пояснює: “Ті, що знають, обов’язково спочатку закріплюють матеріал. Ми повторюємо, бо заняття лише двічі на тиждень. Потім вивчаємо нову тему, розв’язуємо задачі, даємо домашнє завдання. Головне — це практика”.

За словами Лілії, гуртківці вчаться не лише техніки гри, а й розвивають уважність, логіку, пам’ять, вміння приймати рішення. Участь у змаганнях — важлива частина програми. Діти з гуртка вже брали участь у чемпіонаті області, де виступали на рівні з місцевими школярами. “Також ми проводимо внутрішні змагання і для сильніших, і для слабших груп. Усі отримують медалі”, — каже Лілія.

«Шахи — це крута гра. Вона розвиває посидючість, логіку, пам’ять, уміння аналізувати, вчить терпіння і посидючості. Це дуже добра гра для дітей, які мають аутизм або гіперактивність. Ми ставимо завдання, питаємо, що вони бачать, як вважають, що думають — щоб вони самі аналізували, а не просто повторювали за тренером», — пояснює Лілія Проць.

FutUkraine Centre — це проєкт, який допомагає переселенцям та місцевим мешканцям адаптуватися, здобути нові навички й знайти підтримку. Ініціатива реалізується за підтримки Тайваню. “Наша мета – інтеграція, соціалізація та відновлення кожної людини. Тому цей проєкт – це, перш за все, про сприяння в комунікації, адаптація на новому місці, пошук роботи, здобуття освіти та вчасне отримання психологічної підтримки”, — зазначає координаторка проєкту Марія Маківничук.

Народний депутат Микола Княжицький, який підтримує цей проєкт, каже, що основна задача проєкту – зробити так, щоб українці залишалися в Україні, а не їхали за кордон: “Треба зробити так, щоб усі відчули, що ми живемо в одній державі, і байдуже звідки ти – з Маріуполя, Луганська, Херсона, Рівного чи Львова. Ми – всі українці. Тому ми залучаємо молодих людей по цілій країні, щоб вони допомагали адаптуватися тим, хто втратив свої домівки”.

Проєкт триватиме до кінця травня. Доєднатися до шахових занять можна будь-коли — групи відкриті для нових учасників незалежно від віку та досвіду. Для участі у тренінгах “FutUkraine Centre”, слід пройти реєстрацію та залишити заявку на одній із платформ :

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