За кубок Тернопільщини з футболу позмагаються 10 команд

Сьогодні, 18 травня, під керівництвом першого заступника голови Асоціації футболу Тернопільщини Василя Заторського відбулося жеребкування кубка області 2021 року. Зголосилося взяти участь у змаганнях 10 команд, дев’ять з яких беруть участь у чемпіонаті області, а одна – ФК «Плотича» – переможець Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2019/20.

За результатами жеребкування сформувалося дві пари попереднього етапу змагань:

П1: «Медобори» (Зелене) – «Нива» (Теребовля)

П2: «Поділля» (Васильківці) – ФК «Вишнівець»

У чвертьфінальналах зустрінуться:

ФК «Плотича» – «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) «Колос» (Бучач) – «Поділля» (В. Березовиця) ФК «Тернопіль-ТНПУ» – ФК «Нараїв» переможець пари №1 – Переможець пари №2

Господарі перших матчів будуть команди, які вказані першими.

Матчі попереднього етапу кубка області відбудуться 9 і 16 червня, 1/4 фіналу – 16 і 23 червня, півфінали – 4 і 11 серпня. До фіналу, який відбудеться 24 серпня, кожен етап скрадатиметься з двох поєдинків. Команди гратимуть вдома і на виїзді.



