У селі Пишківці для внутрішньо-переміщених осіб діє соціальна кухня

На Бучаччині для внутрішньо-переміщених осіб організували соціальну кухню.

Діє вона за підтримки фермерського господарства «ГАДЗ», яке надає продукти для приготування страв.

– Дні коли ви можете прийти і спробувати смачні страви від наших волонтерів в соціальній кухні села Пишківці. Постійне харчування тут отримують понад 80 ВПО, що проживають в с.Трибухівці, та с. Мартинівка Трибухівсього ОТГ. Свою підтримку для нас у вигляді продуктів, круп та м’яса, люб’язно надало фермерське господарство «ГАДЗ». Дякуємо за підтримку та вашу участь! Дякуємо нашим волонтерам за смачні страви! – повідомили на сторінці Карітас Чортків.