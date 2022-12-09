17:43 | 9.12.2022
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У селі Пишківці для внутрішньо-переміщених осіб діє соціальна кухня

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На Бучаччині для внутрішньо-переміщених осіб організували соціальну кухню.
 
Діє вона за підтримки фермерського господарства «ГАДЗ», яке надає продукти для приготування страв.
 
– Дні коли ви можете прийти і спробувати смачні страви від наших волонтерів в соціальній кухні села Пишківці. Постійне харчування тут отримують понад 80 ВПО, що проживають в с.Трибухівці, та с. Мартинівка Трибухівсього ОТГ. Свою підтримку для нас у вигляді продуктів, круп та м’яса, люб’язно надало фермерське господарство «ГАДЗ». Дякуємо за підтримку та вашу участь! Дякуємо нашим волонтерам за смачні страви! повідомили на сторінці Карітас Чортків.

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