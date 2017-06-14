Жителів Тернопільщини попереджають: за мак доведеться відповісти

Близько десяти фактів вирощування “снодійного маку” та коноплі виявили оперативники підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області.

В Україні триває спецоперація «Мак-2017». Вона розпочалася 25 травня. За словами начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області Михайла Димиди, впродовж першого тижня працівники поліції проводили роз’яснювальні роботи з мешканцями краю та власниками підприємств щодо посівів маку та коноплі. Вони ще раз нагадали населенню про законодавчі заборони на таке городництво.

А уже 1 червня розпочався практичний етап спецоперації. Її мета – виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку і конопель, перекриття усталених каналів надходження наркотичних засобів від виробника до споживача та притягнення порушників до відповідальності.

Михайло Димида нагадує, що відповідно до частини 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ККУ незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Відповідно до статті 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконні посів та вирощування снотворного маку до 100 рослин чи до 10 рослин конопель грозять штрафом до 1700 гривень з конфіскацією незаконно вирощуваних нарковмісних рослин.